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Пассажиропоток аэропорта Бегишево в апреле 2017 года вырос в 1,5 раза

Экономика и бизнес Транспорт
4 мая, 14:56 UTC+3

Ожидается, что в мае-июне показатели пассажиропотока увеличатся благодаря чартерным рейсам в Анталию, а также с началом выполнения рейсов на юг России

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КАЗАНЬ, 4 мая. /ТАСС/. Пассажиропоток международного аэропорта Бегишево в апреле 2017 года увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 41,65 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта.

Всего с начала года аэропорт обслужил 165,17 тыс. пассажиров. В прошлом году за первые шесть месяцев 2016 года в Бегишево были обслужено почти 162,7 тыс. человек, отмечается в сообщении.

Ожидается, что в мае-июне показатели пассажиропотока аэропорта увеличатся благодаря чартерным рейсам в Анталию, а также с началом выполнения рейсов на юг России (Сочи, Анапа, Симферополь).

Международный аэропорт Бегишево, построенный в 1971 году, расположен в Тукаевском районе Татарстана на берегу реки Кама, обслуживает города Нижнекамск, Набережные Челны и Елабуга. В 35 км от аэропорта расположена крупнейшая особая экономическая зона России "Алабуга". Аэропорт позволяет принимать разные типы воздушных судов, в том числе авиалайнеры Boeing-737 и Airbus A320. Собственником аэропорта является автозавод "Камаз". По итогам 2016 года пассажиропоток Бегишево составил 380,99 тыс. человек (+4% к 2015 году).

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