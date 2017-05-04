Погрузка нефтепродуктов Омским НПЗ в январе-апреле составила 4,5 млн тонн

МОСКВА, 4 мая./ТАСС/. Погрузка (экспорт и внутренние перевозки) нефтепродуктов Омским НПЗ на станции Комбинатская в январе-апреле 2017 года составила 4,49 млн тонн, что на 6,2% превышает показатель аналогичного периода 2016 года. Доля погрузки предприятия от общего объема составляет 9,1%.

Согласно данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, Киришский НПЗ (станция Кириши, Ленинградская область) за отчетный период погрузил 3,87 млн тонн нефтепродуктов. По сравнению с январем-апрелем 2016 года объем погрузки увеличился на 0,9%. Доля погрузки предприятия составляет 7,8% совокупного объема.

Погрузка "Сургутским ЗСК" на станции Нижневартовск-1 (Ханты-Мансийский автономный округ) выросла на 33,2%, до 0,02 млн тонн, Антипинским НПЗ (станция Войновка, Тюменская область) - на 31,3%, до 0,92 млн тонн, Сызранским НПЗ (Сызрань-1, Самарская область) - на 21,3%, до 0,78 млн тонн, Саратовским НПЗ (станция Князевка, Саратовская область) - на 29,6%, до 0,74 млн тонн.

Погрузка "Лукойл НОРСИ" (станция Зелецино, Нижегородская область) сократилась на 3,7%, до 3,55 млн тонн, Ачинским НПЗ (Новая Еловка, Красноярский край) - на 3,2%, до 1,94 млн тонн, Уфанефтехим (Загородняя, Республика Башкортостан) - на 26,5%, до 0,87 млн тонн.

В январе-апреле 2017 года погрузка нефтепродуктов на экспорт, а также внутренний рынок составила 49,44 млн тонн. Рост относительно аналогичного периода прошлого года - 1,4%. Погрузка для отправки на экспорт составила 26,36 млн тонн (+1,6%), на внутренний рынок - 23,08 млн тонн (+1,1%).

Как ранее сообщал ТАСС, нефти и нефтепродуктов на сети ж/д России по итогам января-апреля 2017 года погружено 83,71 млн тонн, что выше аналогичного периода прошлого года (83,25 млн тонн) на 0,5%. В том числе топочного мазута погружено 17,91 млн тонн (+0,8%), бензина моторного (автомобильного) неэтилированного - 10,21 млн тонн (-6,8%), сырой нефти - 7,14 млн тонн (+1,5%).