Первый контейнеровоз-тринадцатитысячник прошел через Панамский канал

ПАНАМА, 4 мая. /ТАСС/. Контейнеровоз "COSCO Development" класса Neopanamax вместимостью более 13 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) впервые прошел через расширенный Панамский канал. Это самое большое судно, которое проходило через новые шлюзы с момента их открытия в июне прошлого года, сообщает администрации канала.

Контейнеровоз из Азии идет в направлении трех портов восточного побережья США - в Саванну, Чарльстон и Вирджинию. Судно задействовано на сервисе альянса Ocean Alliance South Atlantic Express (SAX). Помимо него, на сервисе заняты еще 11 судов вместимостью от 11 тыс. до 13 тыс. TEU.

Согласно опубликованной статистике, контейнеровозы составляют 43% трафика через Панамский канал, газовозы LPG (сжиженный нефтяной газ) - 29,1% и LNG (сжиженный природный газ) - 8,3%.

По данным администрации, в общей сложности через новые шлюзы канала на сегодняшний день проходят маршруты 15 линейных контейнерных сервисов.

Как отметил глава организации Хорхе Кихано, линии продолжают переориентировать сервисы на этот маршрут, в связи с чем он прогнозирует дальнейший рост трафика Neopanamax’ов через канал.