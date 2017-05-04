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ПГК в I квартале 2017 года увеличила объем погрузки на Приволжской желдороге на 17%

Экономика и бизнес Транспорт
4 мая, 17:01 UTC+3

Основную номенклатуру грузов составили нефть и нефтепродукты, химические, минеральные удобрения, черные металлы, цемент

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© Пресс-служба ПГК

САРАТОВ, 4 мая. /ТАСС/. Объем погрузки Саратовского филиала АО "Первая грузовая компания" (ПГК) в первом квартале 2017 года составил около 1 млн тонн грузов, что на 17% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщается на сайте компании. Грузооборот филиала вырос на 22% и составил 1,35 млрд т-км. Доля ПГК в общем объеме перевозок по Приволжской железной дороге (ПривЖД) выросла с 10% до 11%.

Основную номенклатуру грузов составили нефть и нефтепродукты, химические, минеральные удобрения, черные металлы, цемент.

Погрузка нефти и нефтепродуктов выросла на 6,5%, до 431 тыс. тонн, погрузка химических и минеральных удобрений - в 2 раза, до 207 тыс. тонн, кокса - в 4 раза, до 49 тыс. тонн.

Объем погрузки на внутренних направлениях Саратовского филиала ПГК вырос на 20% и составил 699 тыс. тонн, объем погрузки экспортных грузов увеличился на 9%, до 277 тыс. тонн.

Согласно сообщению, грузы следовали со станций ПривЖД в адрес грузополучателей Московской, Северо-Кавказской, Приволжской, Северной, Юго-Восточной, Октябрьской, Куйбышевской, Свердловской, Горьковской, Восточно-Сибирской железных дорог, а также на экспорт - в страны ближнего и дальнего зарубежья, через порты Черного и Балтийского морей.

АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. В оперировании ПГК более 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. ПГК входит в железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на северо-западе и юге страны и крупные российские судоходные активы.

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