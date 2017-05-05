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СМИ: "Сумма" добивается покупки "Трансконтейнера"

Экономика и бизнес Транспорт
5 мая, 10:22 UTC+3

России необходимо опередить Китай, который создает вокруг себя "интегрированное евразийское экономическое пространство", считает совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов

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Совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов

Совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов

© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой поддержать проект создания национального контейнерного оператора на базе активов группы с контрольным пакетом "Трансконтейнера" (сейчас ей принадлежит 25,07%, еще 50% плюс 2 акции у ОАО "РЖД"), сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием письма.

По словам Магомедова, рассказывает собеседник газеты, России необходимо опередить Китай, который создает вокруг себя "интегрированное евразийское экономическое пространство". Для этого Москве нужна национальная сетевая логистическая платформа на базе ключевых контейнерных активов, считает он. Магомедов предлагает ее создать на базе группы "Сумма" за счет интеграции "Трансконтейнера" и Дальневосточного морского пароходства (у "Суммы" 32,5%) с участием Новороссийского морского торгового порта ("Сумма" на паритетных началах с "Транснефтью" владеет 50,1%). В результате, полагает он, грузопоток можно переключить с моря на Транссиб, увеличив перевозки с 350 тыс. до 1,2 млн TEU в год, и в целом на железную дорогу с автотранспорта. По его мнению, мультипликативный эффект может превысить 560 млрд рублей.

Обращение рассмотрено, профильным ведомствам поручено его проанализировать. В Минтрансе "Ъ" рассказали, что письмо получили, но позицию сформируют после анализа вариантов распоряжения пакетом акций "Трансконтейнера". Также там отмечают, что нужно в целом определиться "с целевым состоянием транспортно-логистического блока РЖД".

В РЖД "Ъ" рассказали, что монополия предоставила правительству свой вариант.

По словам источника, знакомого с ситуацией, в документе, направленном недавно в Минтранс и ряду других ведомств, говорится, что сегмент рынка контейнерных железнодорожных перевозок имеет стратегическое значение для РЖД как наиболее развивающийся и перспективный. Монополия сама ведет активную работу по развитию контейнерных перевозок.

Согласно публикации, доходы РЖД в виде провозной платы от контейнерных перевозок увеличились с 38,5 млрд рублей в 2012 году до 52 млрд рублей в 2016 году (прогноз на 2020 год - более 90 млрд рублей). При доле на рынке контейнерных перевозок около 50% доля "Трансконтейнера" в структуре соответствующих доходов РЖД в 2016 году составила около 60%, или 30,8 млрд рублей, с прогнозом стабильного увеличения и достижения в 2020 году более 63% (57,6 млрд рублей).

Реализация предложений "Суммы", считают в РЖД, нецелесообразна и по причине того, что оценка акционерной стоимости "Трансконтейнера" ниже справедливого уровня, от смены акционеров для РЖД и рынка нет дополнительной синергии, зато есть риск его монополизации. При этом профильный транспортный актив "Суммы", группа Fesco, находится в состоянии дефолта, ее долги достигают $1 млрд. Кредиторы требуют продать активы группы, в том числе "Трансконтейнер". Значительная часть активов и так в залоге, есть риски обращения на них взысканий.

По словам источника "Ъ", РЖД в письме призывает оценить предложения "Суммы" как нецелесообразные, добавляя, что если продавать долю монополии в "Трансконтейнере", то целиком и на открытом аукционе.

Чиновники разделяют часть опасений РЖД, говорит один из собеседников "Ъ".

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