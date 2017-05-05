Авиакомпания "Икар" намерена с 31 мая начать выполнять рейсы из Жуковского в Китай

ПЕКИН, 5 мая. /Корр. ТАСС Мария Амирджанян, Алексей Селищев/. Авиакомпания "Икар" (бренд Pegas Fly) планирует ввести рейсы из подмосковного Жуковского в Китай 31 мая. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении гражданской авиации Китая.

"Авиакомпания "Икар" в апреле 2017 года получила наше разрешение на выполнение полетов из Жуковского в города Пекин и Сиань, а также планирует открыть рейсы по этим направлениям с 31 мая. В настоящее время ведется выполнение соответствующих процедур. Авиакомпания также запросила разрешение на выполнение полетов в Ханчжоу, Тяньцзинь и Гуанчжоу, а также по другим направлениям. Соответствующие разрешения оформляются", - сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

Управление пока не получало от авиакомпании заявку на совершение полетов из Жуковского в Шанхай. В настоящее время у китайских авиакомпаний нет стремления открыть маршруты до Жуковского, сообщили ТАСС в ведомстве.

Аэропорт Жуковский открыт весной 2016 года. Первый рейс был выполнен авиакомпанией "ЮВТ-Аэро" в Казань 1 ноября. Аэропорт Жуковский управляется компанией "Рампорт Аэро" (75% - у литовской Avia Solutions Group, 25% - у структуры госкорпорации "Ростех"). На данный момент из Жуковского выполняются в основном международные рейсы. Всего сейчас в аэропорту обслуживается шесть авиакомпаний: кроме "Икара", белорусская "Белавиа", "Уральские авиалинии", киргизский лоукостер Air Manas и киргизская Avia Traffic Company, турецкая Onur Air, казахская SCAT.