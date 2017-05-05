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Объем ж/д перевозок черных металлов в порты в январе-апреле составил 9,7 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
5 мая, 12:19 UTC+3

В порт Санкт-Петербург доставлено 2,1 млн тонн чермета, что на 24,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года

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© АО "Морской порт Санкт-Петербург"

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Железнодорожные перевозки черных металлов в экспортном и импортном направлениях в/из портов по итогам января-апреля 2017 года сократились на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 9,68 млн тонн. В том числе, по данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, экспортные перевозки составили 9,46 млн тонн (-2,1%), импортные - 220,53 тыс. тонн (рост в 3,7 раза).

Объем ж/д перевозок черных металлов на экспорт в порт Новороссийск за отчетный период составил 3,58 млн тонн, что на 8,3% меньше, чем в январе-апреле 2016 года. В порт Санкт-Петербург доставлено 2,1 млн тонн (+24,7%), Находка - 1,25 млн тонн (+4,1%), Туапсе - 0,76 млн тонн (+3,9%). На долю перевозок черных металлов в порт Новороссийск пришлось до 38% экспортных отправок, в порт Санкт-Петербург - 22%, Находка - 13%.

Импортная ж/д перевозка черных металлов из порта Усть-Луга составила 76,12 тыс. тонн, Санкт-Петербург - 69,13 тыс. тонн, Владивосток - 33,52 тыс. тонн.

По итогам апреля 2017 года объем экспортных ж/д перевозок черных металлов в порты составил 2,39 млн тонн (+12,7% к апрелю 2016 года), импортных - 60,92 тыс. тонн (рост в 3,4 раза).

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