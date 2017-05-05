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Судно "Князь Владимир" для круизов в Крым прибыло в Сочи

Экономика и бизнес Транспорт
5 мая, 12:40 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 5, мая. /ТАСС

Теплоход оборудован четырьмя бассейнами, двумя ресторанами, кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадками, спа-зоной, магазином беспошлинной торговли

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© ФГУП "Росморпорт"

СОЧИ, 5 мая. /ТАСС/. Лайнер 'Князь Владимир", который с 11 июня начнет осуществлять круизы в Крым, прибыл в Сочи, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Росморпорта.

"Круизное судно "Князь Владимир", которое будет осуществлять навигацию по маршруту Сочи - Крым, прибыло в Сочинской морской торговый порт к причалу №2", - уточнили в ведомстве.

Ранее ТАСС сообщал, что в мае судно отправится в тестовый рейс, на борту будут технические специалисты. Перевозка пассажиров в тестовый рейс не предусмотрена.

На заседании президиума Госсовета 15 сентября 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил Министерству транспорта РФ рассмотреть возможность открытия регулярного авиационного и морского сообщения между Сочи и крымскими курортами.

Ранее "Росморпорт" приобрел круизное судно Roy Star для перевозки туристов по маршруту Сочи - Крым - Стамбул. Судно построено в 1977 году, в 2005 году приведено в соответствие с современными требованиями, прошло реновации в 2013 и 2017 годах. Его длина - 141,8 метра, ширина - 21,9 метра. Корабль рассчитан на 940 пассажиров, которые будут размещаться в 360 каютах.

Теплоход оборудован четырьмя бассейнами, двумя ресторанами, кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадками, спа-зоной, магазином беспошлинной торговли.

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