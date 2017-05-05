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Сормовские судостроители спустили на воду новый танкер в Нижегородской области

Экономика и бизнес Транспорт
5 мая, 12:33 UTC+3

Судно способно перевозить одновременно два сорта груза без ограничения по температуре вспышки

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая. /ТАСС/. Танкер-химовоз, изготовленный на заводе "Красное Сормово" для компании ООО "Волготранс" по проекту RST27, спущен на воду в пятницу в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе предприятия.

"Второй танкер-химовоз класса "Волго-Дон макс", предназначенный для смешанной перевозки (речной и морской навигации) наливных грузов, спущен на воду 5 мая в торжественной обстановке. Габаритная длина судна составляет 140,85 м, ширина - 16,7 м, высота борта - 6,0 м, дедвейт в реке (при осадке 3,6 м) - 5378 тонн, дедвейт в море (при осадке 4,2 м) - 6980 тонн", - говорится в сообщении.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что сормовские судостроители работают не только по заказам российских компаний, но и для Испании и Турции. "Это говорит о том, что программа перевооружения предприятия "Красное Сормово" позволила усилить экспортную составляющую предприятия и выпускать конкурентоспособную продукцию на мировом рынке", - отметил он.

Как уточнили ТАСС в Министерстве промышленности Нижегородской области, танкер представляет собой судно с шестью грузовыми танками для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов. Судно способно перевозить одновременно два сорта груза без ограничения по температуре вспышки.

Представители завода-изготовителя добавили, что контракт на строительство двух танкеров-химовозов был заключен в октябре 2015 года между заказчиками ООО "Волготранс" и ЗАО "Гознак-лизинг" и сормовским заводом. При этом "Гознак-лизинг" выступил лизингодателем по контракту. Проект танкеров разработан специалистами Морского Инженерного бюро. Сормовские судостроители уже построили 23 танкера по проекту RST27.

Ранее сообщалось, что первый танкер-химовоз для ООО "Волготранс" был спущен на воду 24 марта этого года. Согласно контракту, передача двух танкеров должна произойти в период летней навигации 2017 года. Как уточнили представители производителя, 5 мая при спуске на воду и передаче второго танкера "Красное Сормово" выполнит свои обязательства по этому контракту.

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