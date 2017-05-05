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ПАО "НМТП" в I квартале сократило чистую прибыль по РСБУ на 22,5%, до 7,5 млрд руб.

Экономика и бизнес Транспорт
5 мая, 14:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС
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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом квартале 2017 года составила 7,45 млрд руб., что на 22,5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.

"За 3 месяца 2017 года общество получило чистую прибыль в размере 7 млрд 445 млн 538 тыс. руб.", - говорится в отчете.

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота и объединяет ОАО "НМТП", ООО "Приморский торговый порт", ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод", ОАО "Флот НМТП", ОАО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ЗАО "СФП".

Акциями НМТП владеют СП группы "Сумма" и "Транснефти" (50,1%), Росимущество (20%), структуры РЖД (5,3%) и дочерняя компания "Транснефти" ЗАО "Транснефть- Сервис" (10,5%). Остальные акции - у миноритариев и free float.

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