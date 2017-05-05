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"РЖД Логистика" сделает регулярным несырьевой железнодорожный экспорт в Китай

Экономика и бизнес Транспорт
5 мая, 15:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Работа ведется совместно с РЖД, "Трансконтейнером", "Фрейт Вилладж Ворсино" и китайской компанией Sinotrans

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. АО "РЖД Логистика" (дочернее общество "Российских железных дорог", РЖД), крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический оператор, выводит сервис несырьевого железнодорожного экспорта из России в Китай на регулярную основу - раз в две недели. Об этом говорится в сообщении компании.

Первый контейнерный поезд из логистического центра РЖД в Калужской области отправился в КНР 5 апреля в рамках пилотного проекта Российского экспортного центра (РЭЦ) по поддержке несырьевых экспортоориентированных компаний при транспортировке их грузов в Китай.

Очередная экспортная отправка состоялась 4 мая - из терминала в Ворсино в порт Далянь контейнерами были отправлены автомобили Range Rover. Подобный груз транспортируется в рамках ускоренного контейнерного сервиса "РЖД Логистики" впервые. Потенциальные грузы для экспорта в Китай - российские продукты питания и другие несырьевые товары.

"Как мы и рассчитывали, проект вышел на регулярный график всего через месяц после запуска. Очевидно, что "РЖД Логистика" и РЭЦ реализовали востребованный рынком сервис. Наша совместная цель до конца года - развить его до возможности консолидации и ритмичной отправки в Китай полноценных контейнерных поездов", - отметил генеральный директор "РЖД Логистики" Вячеслав Валентик.

Отправка поезда осуществляется из транспортно- логистического центра "Ворсино" через пограничный переход Забайкальск и занимает 14 суток. В качестве конечных пунктов прибытия определены Далянь и Шилун. Ориентировочная стоимость доставки универсального 40-футового контейнера до Даляня - $2,6 тыс., рефрижераторного - от $4,5 тыс. в зависимости от количества заказанных контейнеров в сцепе. Отправка универсального 40-футового контейнера до Шилуна обойдется в $3,2 тыс. за контейнер.

Работа ведется совместно с РЖД, "Трансконтейнером", "Фрейт Вилладж Ворсино" и китайской компанией Sinotrans. Логистическим оператором сервиса выступает "РЖД Логистика".

Станция Ворсино в Калужской области - один из крупнейших железнодорожных узлов Центрального региона России, расположенный на пересечении важных транспортных магистралей. К станции примыкает индустриальный парк с крупными производственными и торговыми компаниями, потенциально заинтересованными в отправках грузов из КНР в Россию и далее в Европу.

"РЖД Логистика" создана в 2010 году в рамках развития логистического направления бизнеса РЖД. "РЖД Логистика" представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом. В 2016 году компания обработала 56 млн тонн грузов.

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