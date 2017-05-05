ОВК в рамках SPO привлекла 1,9 млрд руб., акции приобрели более 130 инвесторов

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (НПК "ОВК") в ходе дополнительного публичного размещения (SPO) обыкновенных акций реализовала 2,6 млн бумаг (2,2% от увеличенного уставного капитала) на общую сумму 1,9 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Изначально ОВК планировала разместить до 2,5 млн акций в рамках SPO.
Акции приобрели более 130 институциональных и розничных инвесторов. По результатам SPO free float компании увеличился до 21,05%.
Совместными букраннерами размещения выступили "Ренессанс Капитал", БКС, ИК "Ай Ти Инвест" и "Атон". Цена размещения составила 720 рублей за бумагу.
"Компания разместила запланированный объем ценных бумаг среди розничных и институциональных инвесторов. Это позволило диверсифицировать структуру акционеров", - отметил генеральный директор ОВК Роман Савушкин, слова которого приводятся в сообщении.
В апреле 2015 года ОВК провела IPO, в ходе которого разместила 12,22% акций на общую сумму 9,028 млрд рублей. В мае 2016 года ОВК провела SPO, в рамках размещения было реализовано более 6,9% от увеличенного уставного капитала компании на сумму более 5 млрд рублей.
НПК "Объединенная вагонная компания" создана в 2012 году, является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения.
В состав холдинга входят: Тихвинский вагоностроительный заводо, предприятия "ТихвинХимМаш", "ТихвинСпецМаш" и НПЦ "Пружина", лизинговая компания Rail1520, транспортный оператор UNICON 1520, вагоноремонтное предприятие "Титран- Экспресс" и Всероссийский инжиниринговый центр транспортных технологий.
ICT Group Ltd. владеет 25,05% акций ОВК через United Wagon. Топ-менеджменту компании принадлежит 0,96%, у прочих стратегических инвесторов - 54,16%. Free float составляет 19,83%.