Судовладельцы могут не успеть получить госсубсидии на проценты по кредитам и лизингу судов

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Распределение госсубсидий на строительство судов начнется не раньше принятия бюджета на 2018-2020 годы, сообщает газета "Коммерсантъ".

Как сообщили "Ъ" в Минпромторге, при формировании проекта бюджета министерство представит предложения о продлении постановления, позволяющего компаниям получать компенсации части процентных ставок по кредитным и лизинговым платежам (при покупке российских судов). Субсидию продлевают раз в два года, добавили там, при продлении на 2018 год 2017-й войдет автоматически.

Правила распределения этих субсидий утверждены правительством в 2008 году до 2010 года, но неоднократно продлевались (последний раз - в январе 2016-го до конца года), отмечает газета. Постановление позволяет компаниям РФ получать ежеквартальную компенсацию двух третей процентов по кредиту или лизинговому договору, эта субсидия включена в программу судостроения для освоения шельфа на 2013-2030 годы. В 2017 году Минпромторг предусмотрел 669,1 млн руб. на кредитные субсидии (на 5% меньше, чем в 2016 году) и 1,6 млрд руб. на лизинг (рост на 60%).

В Минпромторге пояснили, что дефицит бюджета-2016 по субсидии составил 125 млн руб., деньги выделены в первом квартале 2017 года в порядке "живой очереди". В 2018 году предлагалось дать 923 млн руб. и 1,6 млрд руб., в 2019-м - 750 млн руб. и 1,4 млрд руб. соответственно. В Минэкономики поддерживают продление постановления на два года. В Минфине "Ъ" не ответили.