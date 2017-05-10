"Трансконтейнер" и GEFCO запустили новый контейнерный сервис из Европы в Китай

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Первый контейнерный поезд в составе мультимодальной перевозки был отправлен из Риги в рамках нового сервиса "Трансконтейнера" и GEFCO, сообщает пресс-служба "Трансконтейнера".
Поезд пройдет по маршруту Дуйсбург - Роттердам - Рига - Посинь - Илецк 1 - Достык/Алашанькоу - ст. Кашгар, протяженность которого составляет 7 400 км. По информации пресс-службы, поезд пройдет этот путь за 12-14 дней.
"Контейнеры собственности ПАО "Трансконтейнер" были выданы в депо городов Дуйсбург и Дюссельдорф, на баржах груз проследовал в Роттердам, а далее сервисом short-sea в Ригу. Морскую перевозку и транспортно-экспедиционное обслуживание в Риге обеспечивает подразделение GEFCO Baltic. ПАО "Трансконтейнер" обеспечивает железнодорожную перевозку из Риги до станции Кашгар", - отмечается в сообщении.
Отправка второго поезда запланирована на 16 мая. Данный проект реализован при сотрудничестве с железнодорожными администрациями Латвии, Казахстана и Китая, напоминает пресс-служба.