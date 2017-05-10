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Погрузка на ОЖД в январе-апреле 2017 года составила 31,4 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
10 мая, 12:42 UTC+3

Тарифный грузооборот в январе-апреле 2017 года вырос на 4,1%, до 53,5 млрд тонно-км

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© ОАО "РЖД"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Погрузка на сети Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-апреле 2017 года составила 31,4 млн тонн, что на ниже показателей аналогичного периода 2016 года на 2,1%, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

В том числе, по основным номенклатурам погружено:

- руды железной - 8 млн тонн (+3,4% по сравнению с - аналогичным периодом 2016 года);

- строительных грузов - 7 млн тонн (-20,4%);

- промышленных грузов - 769 тыс. тонн (+3,4%);

- цемента - 206 тыс. тонн (-14,1%);

- лесных грузов - 1,5 млн тонн (-7,7%);

- нефти и нефтепродуктов - 4 млн тонн (+0,3%);

- удобрений - 6 млн тонн (+7,1%);

- химикатов - 460 тыс. тонн (+82,8%).

Тарифный грузооборот в январе-апреле 2017 года составил 53,5 млрд тонно-км (+4,1% к прошлому году), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - более 69,8 млрд тонно-км (+3,5%).

Объем погрузки на ОЖД в апреле 2017 года составил 8,5 млн тонн (-2,4% к аналогичному периоду прошлого года).

По номенклатурам погружено:

- руды железной - 2 млн тонн (+0,2%);

- промышленных грузов - 218,4 тыс. тонн (-6,9%)

- строительных грузов - 2 млн тонн (-15,4%);

- лесных грузов - 416 тыс. тонн (-7,1%);

- нефти и нефтепродуктов - 954 тыс. тонн (+5,4%);

- удобрений - 1,4 млн тонн (+6,9%);

- химикатов - 120,4 тыс. тонн (+82%).

Тарифный грузооборот в апреле 2017 года составил более 13,6 млрд тонно-км (+5,4% к прошлому году), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - более 17,7 млрд тонно-км (+4,8%).

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