Погрузка на ОЖД в январе-апреле 2017 года составила 31,4 млн тонн

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Погрузка на ОЖД в январе-апреле 2017 года составила 31,4 млн тоннТранспорт 10 мая, 12:42
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Погрузка на сети Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-апреле 2017 года составила 31,4 млн тонн, что на ниже показателей аналогичного периода 2016 года на 2,1%, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.
В том числе, по основным номенклатурам погружено:
- руды железной - 8 млн тонн (+3,4% по сравнению с - аналогичным периодом 2016 года);
- строительных грузов - 7 млн тонн (-20,4%);
- промышленных грузов - 769 тыс. тонн (+3,4%);
- цемента - 206 тыс. тонн (-14,1%);
- лесных грузов - 1,5 млн тонн (-7,7%);
- нефти и нефтепродуктов - 4 млн тонн (+0,3%);
- удобрений - 6 млн тонн (+7,1%);
- химикатов - 460 тыс. тонн (+82,8%).
Тарифный грузооборот в январе-апреле 2017 года составил 53,5 млрд тонно-км (+4,1% к прошлому году), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - более 69,8 млрд тонно-км (+3,5%).
Объем погрузки на ОЖД в апреле 2017 года составил 8,5 млн тонн (-2,4% к аналогичному периоду прошлого года).
По номенклатурам погружено:
- руды железной - 2 млн тонн (+0,2%);
- промышленных грузов - 218,4 тыс. тонн (-6,9%)
- строительных грузов - 2 млн тонн (-15,4%);
- лесных грузов - 416 тыс. тонн (-7,1%);
- нефти и нефтепродуктов - 954 тыс. тонн (+5,4%);
- удобрений - 1,4 млн тонн (+6,9%);
- химикатов - 120,4 тыс. тонн (+82%).
Тарифный грузооборот в апреле 2017 года составил более 13,6 млрд тонно-км (+5,4% к прошлому году), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - более 17,7 млрд тонно-км (+4,8%).