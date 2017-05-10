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Администрация порта Роттердам купила ж/д оператора PortShuttle

Экономика и бизнес Транспорт
10 мая, 14:12 UTC+3

Цель покупки - увеличение железнодорожных перевозок в/из порта

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Peter Dejong

РОТТЕРДАМ, 10 мая. /ТАСС/. Администрация порта Роттердам купила PortShuttle Rotterdam B.V. - оператора железнодорожных шаттлов, связывающих контейнерные терминалы в порту. Об этом говорится в сообщении управления.

Цель покупки - увеличение железнодорожных перевозок в/из порта, а также гарантия стабильной работы сервиса в будущем, отмечается в сообщении.

Кроме того, согласно расчетам администрации порта, экономия на перемещение контейнеров с использованием PortShuttle составляет до 20%.

PortShuttle был создан в 2015 году. На сегодняшний день железнодорожный сервис связывает все глубоководные контейнерные терминалы порта с железнодорожным терминалом RSC пять раз в неделю. Смена собственника не должна никак сказаться на клиентах PortShuttle: администрация порта заверила, что никаких изменений в условиях работы сервисов и тарифах не предполагается.

Приобретение PortShuttle вписывается в стратегию порта Роттердам, направленную на расширение доли рынка за счет расширения бизнеса в центральной части Европы через развитие железнодорожных перевозок.

Увеличение доли также призвано минимизировать заторы в порту в условиях неравномерной нагрузки на терминалы, вызванной увеличением размера контейнеровозов, обслуживающих океанские сервисы.

В рамках этой стратегии администрация порта в прошлом году подписала соглашения с операторами трех новых терминалов, начавших работать в новом глубоководном районе порта Maasvlakte II, требующие переориентации на железную дорогу половины их оборота.

По состоянию на октябрь прошлого года 53% совокупного оборота крупнейшего контейнерного порта Европы перемещались грузовиками, 36% - баржами, и лишь 11% - по железной дороге.

Также в прошлом году администрация порта инициировала проект стоимостью 275 млн евро по перенаправлению участка железнодорожной ветки, обслуживающей порт, с целью повысить ее пропускную способность.

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