Погрузка нефтепродуктов крупнейшими НПЗ в январе-апреле 2017 года составила 49,44 млн тонн

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Погрузка нефтепродуктов на экспорт, а также внутренний рынок крупнейшими нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) и холдингами по итогам января-апреля 2017 года составила 49,44 млн тонн, что превышает аналогичный период прошлого года на 1,4%.
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ТАСС, на основании данных Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, составил рейтинг крупнейших НПЗ/холдингов по погрузке нефтепродуктов на станциях.
Лидирующую строчку рейтинга занимает Омский НПЗ. За отчетный период на станции Комбинатская погружено 4,49 млн тонн, что на 6,2% выше аналогичного показателя 2016 года. В том числе погрузка бензина составила 1,37 млн тонн (+14,4%), топлива для реактивных двигателей - 519,31 тыс. тонн (+0,6%), флотского мазута - 439,98 тыс. тонн (-15%), топочного мазута - 637,76 тыс. тонн (+69,3%). Доля погрузки предприятия в структуре погрузки нефтепродуктов на сети РЖД составляет 9,1%.
Погрузка Киришским НПЗ на станции Кириши составила 3,87 млн тонн (+0,9%). В том числе погрузка топочного мазута достигла 2,41 млн тонн (+2,4%), моторного бензина - 802,88 тыс. тонн (+3,2%). Доля погрузки предприятия составила 7,8%.
Волгоградским НПЗ на станции Татьянка за отчетный период погружено 3,75 млн тонн нефтепродуктов (+14%). Из них 1,46 млн тонн составила погрузка зимнего топлива (+38,1%), 557,76 тыс. тонн - флотского мазута (-29,2%). Доля погрузки предприятия составляет 7,6%.
Как ранее сообщал ТАСС, нефти и нефтепродуктов на сети ж/д России по итогам января-апреля 2017 года погружено 83,71 млн тонн, что выше аналогичного периода прошлого года (83,25 млн тонн) на 0,5%. В том числе топочного мазута погружено 17,91 млн тонн (+0,8%), бензина моторного (автомобильного) неэтилированного - 10,21 млн тонн (-6,8%), сырой нефти - 7,14 млн тонн (+1,5%).