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Международный аэропорт Оренбурга в январе-апреле увеличил пассажиропоток на 40%

Экономика и бизнес Транспорт
11 мая, 10:22 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 10, мая. /ТАСС

За весь 2016 год аэропорт обслужил более 500 тыс. пассажиров, в основном на внутренних рейсах, в числе которых и рейсы региональной авиакомпании "Оренбуржье"

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ОРЕНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Пассажиропоток международного аэропорта Оренбурга в январе-апреле 2017 года составил 169,4 тыс. человек - это почти на 40% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиапредприятия.

"На 39,8% увеличилось количество обслуженных пассажиров в международном аэропорту - более 169,4 тыс. человек за первые четыре месяца 2017 года, и 121,2 тыс. человек за аналогичный период 2016 года. На 13,1% выросло количество воздушных судов на прилет и на вылет", - рассказали в авиакомпании.

За весь 2016 год аэропорт обслужил более 500 тыс. пассажиров, в основном на внутренних рейсах, в числе которых и рейсы региональной авиакомпании "Оренбуржье".

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