Регулярный рейс китайской авиакомпании Sichuan Airlines связал Владивосток и Харбин

ВЛАДИВОСТОК, 11 мая. /ТАСС/. Китайская авиакомпания Sichuan Airlines начала в четверг регулярные полеты по маршруту Владивосток - Харбин (Китай). Далее полеты будут осуществляться два раза в неделю, сообщила пресс-служба международного аэропорта Владивосток.

"Сегодня аэропорт Владивостока встретил первый прямой регулярный рейс Харбин - Владивосток авиакомпании Sichuan Airlines. Выполнение рейса по маршруту Владивосток - Харбин запланировано с частотой два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. Полеты будут выполняться на воздушном судне А-321, время в пути составит один час", - говорится в сообщении.

С учетом новых рейсов количество вылетов из Владивостока в Харбин увеличивается до семи раз в неделю. "Между Владивостоком и Харбином регулярные рейсы выполняют также авиакомпании "Аврора" и China Southern Airlines, и мы ожидаем, что приход на линию третьего перевозчика обеспечит более привлекательные цены на авиаперевозку, а также улучшение сервиса", - отметил на церемонии встречи первого рейса директор по авиационной коммерции международного аэропорта Владивосток Александр Бобров.

В текущем году в расписании аэропорта значительно увеличилось количество международных рейсов. В частности, появился новый маршрут Владивосток - Осака (Япония). Рейсы в аэропорт Нарита (Токио, Япония) стали ежедневными, увеличилось количество рейсов в Пусан, продолжатся полеты в Далянь, Шанхай, Гонконг, Пекин, Пхеньян, Ташкент и Яньцзи.

За первый квартал 2017 года услугами аэропорта Владивосток воспользовались более 403 тыс. человек, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2016 года. На международных воздушных линиях с начала года было обслужено 155 тыс. пассажиров, что на 31% выше показателя прошлого года. Лучшая динамика пассажиропотока наблюдается на рейсах в Харбин (Китай), Бангкок и Пхукет (Таиланд), Камрань (Вьетнам), Пусан (Республика Корея) и Токио (Япония).