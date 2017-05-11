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Федеральная грузовая компания в апреле увеличила перевозки грузов на 9%, до 17 млн т

Экономика и бизнес Транспорт
11 мая, 10:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Общий грузооборот вагонов ФГК достиг 34 млрд т-км

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© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Объем грузоперевозок АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) в апреле 2017 г. достиг 17 млн т, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении перевозчика.

Общий грузооборот вагонов ФГК достиг 34 млрд т-км (+11% к уровню 2016 г.), объем среднесуточной погрузки составил 8,5 тыс. единиц подвижного состава (+9%).

В апреле рост в сегменте перевозок в полувагонах ФГК составил 7%, перевозки в крытых вагонах возросли на 15%, в 2,6 раза выросла погрузка в цистерны.

Доля ФГК на рынке перевозок грузов на сети РЖД в отчетном периоде выросла на 0,7 п.п. по отношению к 2016 г. и составила 14,1%, по грузообороту - на 0,4 п.п. до 16,3%.

ФГК является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основной вид деятельности компании - предоставление подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. Вагонный парк в оперировании компании по состоянию на 10 мая 2017 г. насчитывает 152 тыс. единиц подвижного состава.

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