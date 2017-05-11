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ПГК в апреле 2017 года удвоила объем перевозок черных металлов по ЗСЖД

Экономика и бизнес Транспорт
11 мая, 11:01 UTC+3

Положительная динамика достигнута за счет увеличения объема перевозок продукции "Западно-Сибирского металлургического комбината"

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НОВОСИБИРСК, 11 мая. /ТАСС/. Новосибирский филиал АО "Первая грузовая компания" (ПГК) в апреле 2017 года перевез более 50 тыс. тонн черных металлов в полувагонах из Западной Сибири, в два раза увеличив показатель аналогичного периода 2016 года, сообщает пресс-служба оператора.

По данным компании, положительная динамика достигнута за счет увеличения объема перевозок продукции "Западно-Сибирского металлургического комбината" (АО "Евраз ЗСМК", входит в Evraz Group).

Объем перевозок грузов комбината вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года в два раза и составил более 50 тыс. тонн. Вагоны ПГК привлекались для перевозки сырья и готовой продукции предприятия.

Экспортные поставки черных металлов выросли в апреле в полтора раза и составили более 32 тыс. тонн. Во внутрироссийском направлении погрузка увеличилась почти в четыре раза, до 18 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) в порты Дальнего Востока, а также в Таджикистан, Азербайджан и Тайвань.

"АО "Евраз ЗСМК" перевозит вагонами ПГК строительный и железнодорожный прокат. Компания выступает в качестве генерального поставщика рельсовой продукции для ОАО "РЖД", реализует продукцию в России и других странах СНГ и экспортирует металл в 30 государств дальнего зарубежья.

АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. В оперировании ПГК более 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. ПГК входит в железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на северо-западе и юге страны и крупные российские судоходные активы.

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