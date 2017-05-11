Погрузка на Приволжской магистрали в апреле 2017 года увеличилась почти на 20%

САРАТОВ, 11 мая. /ТАСС/. Объем погрузки на Приволжской железной дороге (ПривЖД, филиал ОАО "РЖД") в апреле 2017 года составил более 3 млн тонн, что на 19,7% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года (или +508,9 тыс. тонн). Погрузка за первые четыре месяца 2017 года составила свыше 12,2 млн тонн (+11%), сообщает пресс-служба магистрали.

В том числе, по основным номенклатурам с начала года погружено:

- нефти и нефтепродуктов - 6,7 млн тонн (+13,1% к январю- апрелю 2016 года);

- химических и минеральных удобрений - 651,1 тыс. тонн (+7,6%);

- строительных грузов - 450 тыс. тонн (+76,1%);

- промышленного сырья - 431,5 тыс. тонн (+11,7%);

- цемента - 693,6 тыс. тонн (+6,3%);

- зерна - 522,9 тыс.тонн (почти в 2 раза больше);

- кокса - 124 тыс.тонн (+10,1%).

Снижение отмечается по химикатам и соде - 1085,7 тыс. тонн (-17,7%), черным металлам - 599,1 тыс. тонн (-16,3%) и соли - 45 тыс. тонн (-16,6%).

Тарифный грузооборот с учетом порожнего пробега, по оперативным данным, в апреле 2017 года вырос на 6% к аналогичному периоду прошлого года и составил 8,9 млрд тарифных тонно-км.