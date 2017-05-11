Объемы грузоперевозок на американских желдорогах в апреле выросли на 5,2%

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Совокупный грузовой трафик на железных дорогах США в апреле 2017 составил 2,08 млн единиц вагонов, контейнеров и трейлеров, что на 5,2% больше, чем в апреле 2016 года, сообщает Ассоциация американских железных дорог (AAR) в своем ежемесячном обзоре рынка железнодорожных грузоперевозок в США.

Статистика железнодорожных перевозок в США отдельно считает грузы, перевозимые в железнодорожном подвижном составе - вагоноотправки, и интермодальные грузы, перевозимые в контейнерах и трейлерах.

Совокупный объем вагоноотправок составил в прошлом месяце 1,02 млн вагонов, что на 8,4% больше, чем годом ранее. Прежде всего, этот рост был обусловлен 26,7-процентным увеличением объемов перевозок угля. AAR отмечает, что данные за апрель прошлого года (как и за все первое полугодие) представляют собой низкую базу для сравнения, поскольку это был худший период для перевозок угля за все годы, которые покрывает статистика ассоциации, то есть с 1988 года.

Также в прошлом месяце выросла погрузка зерна (на 18,7% или 14,6 тыс. вагоноотправок - прошлый месяц стал лучшим апрелем с точки зрения перевозок зерна с 2011 года), щебня, песка и гравия (+12,9%, 11,7 тыс. вагоноотправок). В последнее время в США наблюдается рост объемов производства стальной продукции, поэтому ожидаем рост объемов перевозок металлопродукции, а также лома железа и стали (+4,4%, 653 вагоноотправок), и кокса (+6%, 1 013 вагоноотправок).

Среди номенклатур, которые показали отрицательную динамику, наибольшее снижение AAR зафиксировала в сегменте перевозок нефти и нефтепродуктов (-13,1% или 5,9 тыс. вагоноотправок). Также сократились объемы перевозок автомобилей и автокомпонентов (-5,3% или почти пять тыс. вагоноотправок), металлических руд (-8,4% или 2,1 тыс. вагоноотправок).

За первые четыре месяца 2017 года объемы вагоноотправок в США выросли на 6,4%, или на 259,6 тыс. единиц, главным образом за счет увеличения объемов перевозок угля (+18,8%, 222,4 тыс. единиц).

Объемы интермодальных перевозок в апреле выросли на 2,3%, до 1,05 млн контейнеров и трейлеров. По итогам четырех месяцев рост составил 1,6%, до 4,4 млн единиц.