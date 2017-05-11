Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Объемы грузоперевозок на американских желдорогах в апреле выросли на 5,2%

Экономика и бизнес Транспорт
11 мая, 12:49 UTC+3

Совокупный объем вагоноотправок составил в прошлом месяце 1,02 млн вагонов, что на 8,4% больше, чем годом ранее

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Gene J. Puskar

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Совокупный грузовой трафик на железных дорогах США в апреле 2017 составил 2,08 млн единиц вагонов, контейнеров и трейлеров, что на 5,2% больше, чем в апреле 2016 года, сообщает Ассоциация американских железных дорог (AAR) в своем ежемесячном обзоре рынка железнодорожных грузоперевозок в США.

Статистика железнодорожных перевозок в США отдельно считает грузы, перевозимые в железнодорожном подвижном составе - вагоноотправки, и интермодальные грузы, перевозимые в контейнерах и трейлерах.

Совокупный объем вагоноотправок составил в прошлом месяце 1,02 млн вагонов, что на 8,4% больше, чем годом ранее. Прежде всего, этот рост был обусловлен 26,7-процентным увеличением объемов перевозок угля. AAR отмечает, что данные за апрель прошлого года (как и за все первое полугодие) представляют собой низкую базу для сравнения, поскольку это был худший период для перевозок угля за все годы, которые покрывает статистика ассоциации, то есть с 1988 года.

Также в прошлом месяце выросла погрузка зерна (на 18,7% или 14,6 тыс. вагоноотправок - прошлый месяц стал лучшим апрелем с точки зрения перевозок зерна с 2011 года), щебня, песка и гравия (+12,9%, 11,7 тыс. вагоноотправок). В последнее время в США наблюдается рост объемов производства стальной продукции, поэтому ожидаем рост объемов перевозок металлопродукции, а также лома железа и стали (+4,4%, 653 вагоноотправок), и кокса (+6%, 1 013 вагоноотправок).

Среди номенклатур, которые показали отрицательную динамику, наибольшее снижение AAR зафиксировала в сегменте перевозок нефти и нефтепродуктов (-13,1% или 5,9 тыс. вагоноотправок). Также сократились объемы перевозок автомобилей и автокомпонентов (-5,3% или почти пять тыс. вагоноотправок), металлических руд (-8,4% или 2,1 тыс. вагоноотправок).

За первые четыре месяца 2017 года объемы вагоноотправок в США выросли на 6,4%, или на 259,6 тыс. единиц, главным образом за счет увеличения объемов перевозок угля (+18,8%, 222,4 тыс. единиц).

Объемы интермодальных перевозок в апреле выросли на 2,3%, до 1,05 млн контейнеров и трейлеров. По итогам четырех месяцев рост составил 1,6%, до 4,4 млн единиц.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минфин: применение пониженного акциза к иностранному вину незаконно
2
Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФ
3
Песков: Лавров привез Трампу послание от Путина
4
Ловивший покемонов в храме Екатеринбурга блогер получил условный срок
5
Российских поклонников "Евровидения" отправили из Киева обратно в Москву
6
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
7
Американский бомбардировщик найден на месте прохождения "Северного потока-2"
Темы дня
Загрузка...
Реклама