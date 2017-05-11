Убыток Maersk Line в I квартале 2017 года составил $66 млн

КОПЕНГАГЕН, 11 мая. /ТАСС/. Убыток крупнейшего в мире контейнерного перевозчика Maersk Line в первом квартале 2017 года составил $66 млн, несмотря на улучшение рыночных условий, сообщает компания.

Согласно ежеквартальному отчету, базовый убыток перевозчика составил $80 млн (по сравнению с прибылью $32 млн в первом квартале прошлого года). Выручка снизилась на $1 млрд - до $5,5 млрд.

Перевозчик объясняет убытки высокой зависимостью от рынка перевозок в направлении север-юг, где ставки в прошлом квартале оставались ниже уровня прошлого года: среднерыночный рост показателя был обусловлен ростом ставок в направлении Восток-Запад. Также на результатах Maersk Line сказались последствия банкротства Hanjin осенью прошлого года.

Тем не менее, основные показатели рынка в целом продолжали улучшаться в первом квартале, спрос превышал номинальное предложение второй квартал подряд. Объемы перевозок Maersk Line за прошедший период выросли на 10% к уровню годом ранее. Рост произошел частично благодаря повышению спроса, а также вследствие увеличения доли рынка перевозчика со второй половины 2016 года.

Ставки фрахта по итогам квартала этого года на 4,4% превышали уровень годом ранее. Однако этот рост был полностью нивелирован 80-процентным увеличением стоимости топлива. Ставки фрахта в основном росли на сервисах в направлении восток-запад, прежде всего, между Азией и Европой, в то время как ставки на перевозки в направлении север-юг были ниже прошлогодних уровней.

В условиях улучшения ситуации на рынке Maersk подтвердил свой сделанный ранее прогноз положительного финансового результата по итогам текущего года на $1 млрд. В прошлом году компания получила базовый убыток в $384 млн. Также перевозчик ожидает, что спрос на морские контейнерные перевозки вырастет в текущем году на 2-4%.