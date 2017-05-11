Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Убыток Maersk Line в I квартале 2017 года составил $66 млн

Экономика и бизнес Транспорт
11 мая, 13:09 UTC+3

Выручка снизилась на $1 млрд - до $5,5 млрд

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/PETER DECONINCK

КОПЕНГАГЕН, 11 мая. /ТАСС/. Убыток крупнейшего в мире контейнерного перевозчика Maersk Line в первом квартале 2017 года составил $66 млн, несмотря на улучшение рыночных условий, сообщает компания.

Согласно ежеквартальному отчету, базовый убыток перевозчика составил $80 млн (по сравнению с прибылью $32 млн в первом квартале прошлого года). Выручка снизилась на $1 млрд - до $5,5 млрд.

Перевозчик объясняет убытки высокой зависимостью от рынка перевозок в направлении север-юг, где ставки в прошлом квартале оставались ниже уровня прошлого года: среднерыночный рост показателя был обусловлен ростом ставок в направлении Восток-Запад. Также на результатах Maersk Line сказались последствия банкротства Hanjin осенью прошлого года.

Тем не менее, основные показатели рынка в целом продолжали улучшаться в первом квартале, спрос превышал номинальное предложение второй квартал подряд. Объемы перевозок Maersk Line за прошедший период выросли на 10% к уровню годом ранее. Рост произошел частично благодаря повышению спроса, а также вследствие увеличения доли рынка перевозчика со второй половины 2016 года.

Ставки фрахта по итогам квартала этого года на 4,4% превышали уровень годом ранее. Однако этот рост был полностью нивелирован 80-процентным увеличением стоимости топлива. Ставки фрахта в основном росли на сервисах в направлении восток-запад, прежде всего, между Азией и Европой, в то время как ставки на перевозки в направлении север-юг были ниже прошлогодних уровней.

В условиях улучшения ситуации на рынке Maersk подтвердил свой сделанный ранее прогноз положительного финансового результата по итогам текущего года на $1 млрд. В прошлом году компания получила базовый убыток в $384 млн. Также перевозчик ожидает, что спрос на морские контейнерные перевозки вырастет в текущем году на 2-4%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минфин: применение пониженного акциза к иностранному вину незаконно
2
Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФ
3
Российских поклонников "Евровидения" отправили из Киева обратно в Москву
4
Американский бомбардировщик найден на месте прохождения "Северного потока-2"
5
Ловивший покемонов в храме Екатеринбурга блогер получил условный срок
6
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
7
Песков: Лавров привез Трампу послание от Путина
Темы дня
Загрузка...
Реклама