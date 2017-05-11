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Грузоперевозки желдорог Литвы в январе-апреле увеличились на 2,9%, до 15,7 млн т

Экономика и бизнес Транспорт
11 мая, 13:15 UTC+3

Перевозка импортных грузов уменьшилась на 4,7%, экспортных - увеличилась на 21,7%

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ВИЛЬНЮС, 11 мая. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Lietuvos gelezinkeliai ("Железные дороги Литвы") в январе-апреле 2017 г. перевезло 15,7 млн т грузов, сообщил журналистам руководитель дирекции грузоперевозок госпредприятия Эгидиюс Лазаускас.

"Компании в первые четыре месяца удалось сохранить стабильный рост грузоперевозок, который был на 2,9% выше прошлогоднего показателя за тот же период. Рассчитываем удержать эту тенденцию в течение всего года", - сказал он.

Рост перевозок в январе-апреле зафиксирован как на внутренних, так и на международных маршрутах. Внутри страны транспортировано 4,44 млн т (+1,2%), по международным линиям - 11,26 млн т (+3,7%). Перевозка импортных грузов уменьшилась на 4,7%, экспортных - увеличилась на 21,7%.

Значительный прирост дал железнодорожный транзит. Он составил 15,4%, в том числе 15,3% пришлось на транзитные перевозки грузов в Калининградскую область Российской Федерации. На этом направлении на 41,4% увеличились перевозки нефти и нефтепродуктов, на 36,8% - твердого топлива.

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