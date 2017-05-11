Порт Вентспилс в январе-апреле 2017 года увеличил перевалку грузов на 25%, до 9,5 млн тонн

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ВЕНТСПИЛС, 11 мая./ТАСС/. Порт Вентспилс (Латвия) в январе-апреле 2017 года увеличил перевалку грузов на 25% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 9,5 млн тонн, сообщает пресс-служба порта.
Частными терминалами в порту перевалено на 1,9 млн тонн грузов больше, чем в январе-апреле 2016 года. Грузооборот терминала "Ventspils Nafta terminls" составил 3,4 млн тонн, "Klija parks" - 140 тыс. тонн, "Eurohome Latvija" - 367 тыс. тонн.
В апреле текущего года грузооборот порта достиг 2,4 млн тонн, что на 60% превышает показатель аналогичного месяца прошлого года.
Порт Вентспилс расположен на восточном побережье Балтийского моря, оборудован терминалами для погрузки и разгрузки нефти, нефтепродуктов, жидких химикатов, удобрений, металла, угля, контейнеров и трейлеров ro-ro. Грузооборот порта в 2016 году составил 18,8 млн тонн.