"РЖД Логистика", FELB и "Трансконтейнер" удвоили транзит поездов через Монголию

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. АО "РЖД Логистика" (дочернее общество "Российских железных дорог", РЖД) вместе с дочерней компанией Far East Land Bridge (FELB) и в партнерстве с ПАО "Трансконтейнер" начали отправлять контейнерные транзитные поезда через погранпереход в Наушках (Монголия) в два раза чаще - по два состава в неделю. Об этом говорится в сообщении компании.
Маршрут сервиса начинается в городе Чанша (Китай) и проходит через территории Монголии, России, Белоруссии и Польши в Гамбург (Германия). Контейнерные поезда имеют стандартную длину в 57 условных вагонов и перевозят товары народного потребления и электронику для европейских потребителей. Среднее время в пути следования от станции отправления до станции назначения составляет 14 суток при протяженности маршрута 10 390 км. Логистическими операторами сервиса выступают "РЖД Логистика" и FELB, подвижной состав и контейнеры предоставляет "Трансконтейнер".
Тестовый период отработки услуги был закончен в начале апреля текущего года, в настоящее время сервис предоставляется на регулярной основе.
"РЖД Логистика" создана в 2010 году в рамках развития логистического направления бизнеса РЖД. "РЖД Логистика" представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом. В 2016 году компания обработала 56 млн тонн грузов.