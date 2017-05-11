Инвестиции РЖД в развитие ОЖД за 4 месяца составили более 8 млрд руб.

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) по итогам январе-апреля 2017 года направило на реализацию проектов по развитию Октябрьской железной дороги (ОЖД) более 8 млрд руб., говорится в сообщении компании.
Так, в текущем году продолжаются работы по комплексной реконструкции участка Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород и развитию железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива. Объем инвестиций составил порядка 500 млн рублей.
Как отмечает пресс-служба компании, РЖД является основным перевозчиком грузов для морского торгового порта Усть-Луга и ключевым партнером по развитию железнодорожной инфраструктуры в Усть-Лужском транспортном узле и на подходах к нему.
В ближайшей перспективе для увеличения пропускных способностей к порту Усть-Луга на ОЖД будут развиваться и дальние железнодорожные подходы - направление Дмитров - Сонково - Будогощь - Мга. С начала 2017 года на реализацию проекта "Развитие направления Дмитров - Сонково - Мга" направлено порядка 88 млн рублей.
Инвестиции в реконструкцию железнодорожного полотна на полигоне ОЖД составили порядка 853 млн рублей.
Объем средств, направленных на обновление подвижного состава, составил порядка 3 млрд рублей.
Порядка 479 млн рублей направлено на повышение транспортной доступности для населения (реконструкция железнодорожных вокзалов, развитие пригородного пассажирского комплекса).
На обновление путевой техники на полигоне магистрали израсходовано порядка 2 млрд рублей.
Общий объем инвестиций в развитие инфраструктуры ОЖД в 2017 году составляет около 41 млрд рублей.