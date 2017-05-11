Авиакомпания "Оренбуржье" откроет сообщение Уфа - Екатеринбург - Ханты-Мансийск

ОРЕНБУРГ, 11 мая. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Регулярное авиасообщение появится между Уфой, Екатеринбургом и Ханты-Мансийском, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе авиакомпании "Оренбуржье".

"Новый рейс, которые появится в расписании авиакомпании с 21 мая, будет выполняться по маршруту Уфа - Екатеринбург - Ханты-Мансийск - Екатеринбург - Уфа. Сейчас из городов Приволжского федерального округа мало рейсов на Север. Анализ рынка показал, что рейсы могут быть востребованы из- за частных перелетов в командировки в северные города", - сказал представитель авиакомпании.

Для полетов задействуют двухмоторные самолеты L-410 вместимостью до 17 пассажиров, вылеты будут осуществляться по воскресеньям.

С конца прошлого года в расписании авиакомпании появились рейсы Ханты-Мансийск - Омск и Нижневартовск - Екатеринбург, которые выполняются с пересадкой в Тюмени, поэтому жителям Тюмени стало доступно еще одно направление полетной программы авиакомпании.

Авиакомпания "Оренбуржье" работает с апреля 2013 года по программе региональных перевозок. За первые четыре месяца 2017 года "Оренбуржье" перевезло более 20 тыс. человек (рост на 17,5%). Значительно увеличение произошло и на местных рейсах - рост данного показателя составил более 65%.

В настоящее время авиакомпания работает по более чем 30 направлениям. Налажено сообщение по регулярному расписанию в города Приволжского федерального округа - Орск, Самару, Казань, Уфу, Киров, Пермь, Ижевск, Нижнекамск.