Росморречфлот: грузооборот морпортов РФ в январе-апреле вырос на 11%, до 250,3 млн т

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Грузооборот российских морских портов в январе-апреле 2017 г. вырос на 10,9% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 г. и достиг 250,3 млн т, говорится в материалах Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

В том числе объем перевалки сухих грузов составил 110,9 млн т (рост на 10%), наливных - 139,4 млн т (рост на 12%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 22,5 млн т (рост в 1,6 раза), из них объем перевалки сухих грузов составил 8,3 млн т (+2%), наливных - 14,2 млн т (рост в 2,6 раза). Грузооборот морских портов Балтийского бассейна составил 82,8 млн т (+ 7,4%), из них объем перевалки сухих грузов составил 31,7 млн т (+13%), наливных - 51,1 млн т (+4%).

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 80,78 млн т (+8,5%), из них объем перевалки сухих грузов составил 32,54 млн т (+ 9%), наливных - 48,24 млн т (+9%). Грузооборот морских портов Каспийского бассейна составил 1,1 млн т (снижение на 48,4%), из них объем перевалки сухих грузов составил 0,8 млн т (снижение на 28,1%), наливных - 0,3 млн т (снижение на 70,5%).

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна составил 63,1 млн т (+8%), из них объем перевалки сухих грузов составил 37,5 млн т (+ 12%), наливных грузов - 25,6 млн т (+3%).