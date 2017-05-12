СМИ: правительство выделит 5 млрд руб. субсидий на закупку вагонов в 2017 году

Сборная России по футболу планирует провести открытую тренировку 14 июня на "Арене ЦСКА"Спорт 12 мая, 10:50
Прядкин: "Тосно" должен играть в РФПЛ в том регионе, в котором зарегистрированСпорт 12 мая, 10:49
Суд оставил в силе приговор Маре Багдасарян, осужденной за подделку больничного листаПроисшествия 12 мая, 10:48
На Кубани открыли уникальный для России питомник с редкими сортами ореховВ стране 12 мая, 10:33
МЧС: "второй волны" паводка в Ишиме не будетНовости Урала 12 мая, 10:27
Ниинистё: НАТО полностью зависит от СШАМеждународная панорама 12 мая, 10:24
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышел в Баренцево море на учения ПВОАрмия и ОПК 12 мая, 10:24
СМИ: правительство выделит 5 млрд руб. субсидий на закупку вагонов в 2017 годуТранспорт 12 мая, 10:22
"Оренбургский радиатор" инвестирует в производство алюминиевых теплообменников 75 млн руб.Новости партнеров 12 мая, 10:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило порядок распределения госсубсидий на закупку железнодорожных вагонов. Соответствующее постановление было подписано 10 мая текущего года, сообщает газета "Коммерсантъ".
По данным "Ъ", госсубсидии в размере 5 млрд руб. будут разделены между двумя группами вагонов. На закупку инновационного спецвагона (цистерны для химикатов и пищепродуктов, рефрижераторные вагоны, платформы и т. п.) будут выдавать 350 тыс. руб. (всего до 2,1 млрд руб.). На инновационные полувагоны, а также обычные спецвагоны - по 250 тыс. руб. на единицу, или 2,9 млрд руб. в целом. Право на субсидию получат лизинго- и арендодатели, операторы, а также перевозчики грузов для собственных нужд, которые закупают вагоны у российских производителей.
В Минпромторге не комментируют постановление до официальной публикации. В Минэкономики "Ъ" сообщили, что согласовали проект документа, в качестве результата меры поддержки предполагается реализация 16,7 тыс. единиц грузового подвижного состава.
В Минтрансе "Ъ" также сообщили, что поддерживают программу, отмечая, что она "с одной стороны, позволит смягчить возможные колебания ставки оперирования, с другой - сократить дефицит полувагонов". Так, по расчетам министерства, при росте погрузки на 2,7% и среднем обороте полувагона 13,6 суток ожидается дефицит в 26,1 тыс. полувагонов. Если же оборот полувагона увеличится до 13,1 суток, то дефицит составит 8,7 тыс. шт. По данным Совета операторов железнодорожного транспорта, в 2017 году ставка оперирования инновационными вагонами может вырасти до 1,4 тыс. руб. в сутки. Чтобы оператор мог инвестировать в покупку и выплачивать лизинговый платеж, ставка должна быть не меньше 1,439 тыс. руб. в сутки. Но с учетом субсидий будет достаточно и 1,35 тыс. руб., чтобы у оператора появилась возможность купить инновационный полувагон, поясняют в министерстве.