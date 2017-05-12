СМИ: правительство выделит 5 млрд руб. субсидий на закупку вагонов в 2017 году

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило порядок распределения госсубсидий на закупку железнодорожных вагонов. Соответствующее постановление было подписано 10 мая текущего года, сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным "Ъ", госсубсидии в размере 5 млрд руб. будут разделены между двумя группами вагонов. На закупку инновационного спецвагона (цистерны для химикатов и пищепродуктов, рефрижераторные вагоны, платформы и т. п.) будут выдавать 350 тыс. руб. (всего до 2,1 млрд руб.). На инновационные полувагоны, а также обычные спецвагоны - по 250 тыс. руб. на единицу, или 2,9 млрд руб. в целом. Право на субсидию получат лизинго- и арендодатели, операторы, а также перевозчики грузов для собственных нужд, которые закупают вагоны у российских производителей.

В Минпромторге не комментируют постановление до официальной публикации. В Минэкономики "Ъ" сообщили, что согласовали проект документа, в качестве результата меры поддержки предполагается реализация 16,7 тыс. единиц грузового подвижного состава.

В Минтрансе "Ъ" также сообщили, что поддерживают программу, отмечая, что она "с одной стороны, позволит смягчить возможные колебания ставки оперирования, с другой - сократить дефицит полувагонов". Так, по расчетам министерства, при росте погрузки на 2,7% и среднем обороте полувагона 13,6 суток ожидается дефицит в 26,1 тыс. полувагонов. Если же оборот полувагона увеличится до 13,1 суток, то дефицит составит 8,7 тыс. шт. По данным Совета операторов железнодорожного транспорта, в 2017 году ставка оперирования инновационными вагонами может вырасти до 1,4 тыс. руб. в сутки. Чтобы оператор мог инвестировать в покупку и выплачивать лизинговый платеж, ставка должна быть не меньше 1,439 тыс. руб. в сутки. Но с учетом субсидий будет достаточно и 1,35 тыс. руб., чтобы у оператора появилась возможность купить инновационный полувагон, поясняют в министерстве.