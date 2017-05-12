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"Транснефть" из-за шторма приостановила отгрузку нефти в порту Козьмино

Экономика и бизнес Транспорт
12 мая, 10:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

В остальных портах работы ведутся штатно

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. "Транснефть" из-за шторма приостановила отгрузку нефти в порту Козьмино, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"В Козьмино с 15.30 (по московскому времени - прим. ТАСС) вчерашнего дня действует штормовое предупреждение. Текущие танкерные позиции были догружены. В настоящее время работы остановлены - ветер 20 метров в секунду, волна 2 метра. Неблагоприятный прогноз - до конца недели", - сказал он.

Демин отметил, что в остальных портах работы ведутся штатно. "В остальных портах погода рабочая. Опаздывающих танкеров нет. Прием нефти в систему идет без ограничений", - добавил официальный представитель "Транснефти".

Кроме того, он сообщил, что сегодня в соответствии с планом возобновляются поставки на "Танеко" после капитального ремонта.

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