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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. "Транснефть" из-за шторма приостановила отгрузку нефти в порту Козьмино, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.
"В Козьмино с 15.30 (по московскому времени - прим. ТАСС) вчерашнего дня действует штормовое предупреждение. Текущие танкерные позиции были догружены. В настоящее время работы остановлены - ветер 20 метров в секунду, волна 2 метра. Неблагоприятный прогноз - до конца недели", - сказал он.
Демин отметил, что в остальных портах работы ведутся штатно. "В остальных портах погода рабочая. Опаздывающих танкеров нет. Прием нефти в систему идет без ограничений", - добавил официальный представитель "Транснефти".
Кроме того, он сообщил, что сегодня в соответствии с планом возобновляются поставки на "Танеко" после капитального ремонта.