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Суд отложил рассмотрение жалобы "Башкирдорстроя" по делу об отмене дорожного конкурса

Экономика и бизнес Транспорт
12 мая, 12:13 UTC+3 МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Компания "Башкирдорстрой" планировала получить в Газпромбанке на реализацию проекта свыше 3 млрд рублей

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы перенес на 26 мая рассмотрение жалобы "Башкирдорстроя" на решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об аннулировании конкурса на строительство трассы, которая в будущем станет частью транспортного коридора Европа - Западный Китай. Об этом в рамках заседания заявил судья по делу.

"Суд откладывает рассмотрение дела на 26 мая", - сказал судья.

Рассмотрение дела отложено для того, чтобы дать возможность Госкомитету Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству ознакомиться с уточненными исковыми требованиями.

Правительство Башкирии в апреле 2016 года приняло решение заключить концессионное соглашение о финансировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации дороги Стерлитамак - Кага - Магнитогорск. Конкурсная комиссия по результатам торгов 30 декабря 2016 года признала победителем компанию "Башкирдорстрой", которая планировала получить в Газпромбанке на реализацию проекта свыше 3 млрд рублей.

31 января 2017 года ФАС России приняла решение об аннулировании конкурса на строительство дороги в Башкирии, решив, что эксплуатация объекта концессионного соглашения осуществляется за счет концедента (правительства) в полном объеме за счет эксплуатационного платежа в составе платы концедента. В ФАС считают, что это нарушает нормы закона о концессиях.

Общая стоимость проекта оценивалась в 12,5 млрд рублей. Предполагалось, что от Стерлитамака до села Кага участок дороги будет эксплуатироваться в бесплатном режиме, а за дальнейший прямой проезд до села Аскарово будет взиматься плата, поскольку существует альтернативный бесплатный путь. Период проектирования и строительства объекта должен был составить не более шести лет, общая протяженность трассы - 170 км.

Институт ГЧП - за и против механизма

В последнее время механизм государственно-частного парнерства (ГЧП), в том числе в транспортной отрасли, подвергся жесткой критике со стороны ФАС и Минтранса РФ. Нарекание ФАС вызвала размытая законодательная грань между понятиями концессии и госзакупки. В частности, в конце марта руководитель ФАС Игорь Артемьев заявил о необходимости провести четкую грань между этими понятиями.

Поводом для критики механизма ГЧП стало аннулирование антимонопольной службой в январе 2017 года открытого конкурса Госкомитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству на заключение концессионного соглашения о строительстве автодороги Стерлитамак - Магнитогорск. Это решение было воспринято рядом крупных концессионеров как опасный прецедент для рынка, после чего Минэкономразвития РФ выступило с заявлением о недопустимости принятия решений, подрывающих устойчивость института государственно- частного партнерства.

По итогам 2016 года в рейтинге регионов России по уровню развития ГЧП Башкирия заняла седьмое место, поднявшись на четыре позиции по сравнению с 2015 годом.

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