Порт Хельсинки заинтересован в покупке части акций Таллинского порта

ХЕЛЬСИНКИ, 12 мая. /ТАСС/. Часть акций Таллинского порта после приватизации госкомпании может быть выкуплена представителями порта Хельсинки, сообщается на интернет-портале Эстонского телевидения и радио (ERR) со ссылкой на Департамент статистики страны со ссылкой на финский журнал Tekniikka ja Talous.

Эстонское государство намерено вывести на биржу примерно 30% акций Таллинского порта. Руководитель порта Хельсинки отметил, что в правлении с интересом следят за обсуждением вокруг будущей приватизации эстонской госкомпании.

В пресс-службе Таллинского порта порталу рассказали, что руководство обсуждало с финскими коллегами приватизацию, при этом речь не шла о продаже акций.

Согласно публикации, ожидается, что приватизация Таллинского порта состоится весной будущего года.

Порт Таллин - грузопассажирский портовый комплекс Эстонии, является государственной корпорацией, состоящей из пяти портов: Таллинский пассажирский порт, порт Мууга, южный порт Палдиски, порт Пальяссааре, порт Саарема. В 2016 году грузооборот порта составил 20,12 млн тонн.

Порт Хельсинки (Финляндия) - международный порт, регулярное морское сообщение которого налажено с портами Северного и Балтийского морей, а также с крупными портовыми городами всех стран Европы. Грузооборот в 2016 году составил 11,62 млн тонн грузов, контейнерооборот - 451,27 тыс. TEU.