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Контейнерооборот портов России по итогам января-апреля 2017 года вырос на 12%

Экономика и бизнес Транспорт
12 мая, 13:25 UTC+3

Перевалка импортных контейнеров за отчетный период составила 620,3 тыс. TEU, что на 14,4% превышает показатель января-апреля 2016 года

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 12 мая./ТАСС/. Контейнерооборот портов России по итогам января-апреля 2017 года составил 1,44 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что превышает аналогичный показатель 2016 года на 12%, сообщает Ассоциация морских торговых портов (АСОП) России.

Перевалка импортных контейнеров за отчетный период составила 620,3 тыс. TEU, что на 14,4% превышает показатель января-апреля 2016 года (перевалка груженых выросла на 17,9%, порожних - сократилась на 24,7%). Экспортных контейнеров перевалено на 10,7% больше или 608,37 тыс. TEU (груженых контейнеров перевалено на 10% больше). Каботаж вырос на 11,3%, до 200,64 тыс. TEU. Транзит сократился на 13,1%, до 14,29 тыс. TEU.

Рефрижераторных контейнеров (груженых) по итогам января-апреля перевалено 154,78 тыс. TEU. В том числе импортная перевалка составила 127 тыс. TEU, каботажная - 16,29 тыс. TEU, экспортная - 11,46 тыс. TEU.

Порты Дальневосточного бассейна за отчетный период увеличили перевалку контейнеров на 25,5%, до 425,01 тыс. TEU. Контейнерооборот Балтийского бассейна увеличился на 7,2%, до 718,99 тыс. TEU, Азово-Черноморского - на 8,9%, до 250,97 тыс. TEU, Каспийского - на 12,4%, до 0,84 тыс. TEU. Порты Арктического бассейна сократили перевалку контейнеров на 0,8%, до 47,8 тыс. TEU.

Доля перевалки контейнеров портами Балтийского бассейна составила 49,8%, Дальневосточного - 29,4% совокупного контейнерооборота РФ.

По итогам 2016 года контейнерооборот портов России составил 3,99 млн TEU: экспорт - 1,64 млн TEU, импорт - 1,67 млн TEU, транзит - 0,05 млн TEU, каботаж - 0,64 млн TEU.

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