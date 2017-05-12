Объем грузовых перевозки по ж/д в направлении Дальнего Востока может удвоиться к 2020 году

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ХАБАРОВСК, 12 мая. /ТАСС/. Потенциальный объем грузовых перевозок по железной дороге в направлении Дальнего Востока может составить 320 млн тонн, в том числе в направлении портов и пограничных переходов - 260 млн тонн, к 2020 году, цитирует пресс-служба начальника Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") Николая Маклыгина. Этот прогноз руководитель ДВЖД озвучил в ходе межрегионального координационного совета.
"К 2020 году, при условии соответствующего развития железнодорожной инфраструктуры, потенциальный объем перевозок может составить 320 млн тонн, в том числе в направлении портов и пограничных переходов - 260 млн тонн", - приводятся в сообщении его слова.
Объем перевозок грузов со всей сети железных дорог России на Дальний Восток вырос со 120 до 141 млн тонн в период с 2010 по 2016 годы, главным образом за счет экспорта каменного угля. Согласно сообщению, эксперты Дальневосточного территориального центра фирменного транспортного обслуживания (ДТЦФТО) ожидают увеличения объема перевозок на дальневосточном направлении до 155,8 млн тонн по итогам текущего года.
По словам Маклыгина, увеличенный грузопоток вызовет дополнительную нагрузку на железную дорогу, в связи с чем необходимо дальнейшее синхронное развитие провозных способностей инфраструктуры, железнодорожных узлов и портовых мощностей.
Транспортный баланс участники рынка видят также и в совершенствовании технологии перевозочного процесса, основанной на формировании единого эксплуатационного пространства на всем восточном полигоне.
Кроме того, участниками совета был обсужден вопрос возврата порожнего подвижного состава. Наиболее эффективной была сочтена логистическая схема, по которой порожние вагоны отправляются под новую погрузку без сортировки. Сегодня такая схема уже реализуется с несколькими крупными клиентами, отмечается в сообщении.