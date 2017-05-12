Объем субсидий на закупку грузовых вагонов в 2017 г. составит 5 млрд руб.

ХИМКИ /Московская обл/, 12 мая. /ТАСС/. Объем субсидий на закупку грузовых вагонов в 2017 г. составит 5 млрд рублей, средства будут выделены только на закупку специализированного и инновационного подвижного состава. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Только (на закупку - прим. ТАСС) специализированных и инновационных вагонов. Объем субсидий 5 млрд рублей на весь 2017 год", - сказал он, отметив, что с использованием этого механизма может быть продано 16 тыс. вагонов.

Согласно постановлению правительства о предоставлении субсидий, опубликованному в пятницу на официальном портале правовой информации, субсидия на один полувагон составит 250 тыс. рублей, на один специализированный вагон - 350 тыс. рублей (это относится к цистернам, рефрижераторам, вагонам-транспортерам, контейнерно-контрейлерным платформам, платформам с деревянным настилом для перевозки колесной и гусеничной техники). Речь идет о подвижном составе российского производства.

По оценке Минпромторга, объем выпуска грузовых вагонов в 2017 году может вырасти до 40 тыс. единиц, что на 8% выше показателя 2016 года.

В 2016 году действовала компенсация затрат в связи с приобретением грузового железнодорожного подвижного состава в размере 300 тыс. рублей за вагон, а также субсидировалось 90% затрат на производство инновационных вагонов.