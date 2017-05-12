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Убытки Hapag-Lloyd за I квартале достигли €62 млн

Экономика и бизнес Транспорт
12 мая, 15:39 UTC+3

Объем перевозок за отчетный период увеличился на 6,8% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составил 1,9 млн TEU

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© EPA/ULRICH PERREY

ГАМБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Чистый убыток Hapag-Lloyd в январе-марте текущего года увеличился до 62,1 млн евро. В 2016 году по итогам первых трех месяцев убыток компании составил 42,8 млн евро, сообщает пресс-служба перевозчика.

Объем перевозок за отчетный период увеличился на 6,8% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составил 1,9 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Как уточнили в компании, рост операционных показателей способствовал увеличению выручки на 10,4%, до 2,13 млрд евро.

Однако средняя ставка фрахта за квартал была на $20 ниже, чем в 2016 году - $1047 за TEU. На итогах квартала также неблагоприятно сказался продолжающийся рост цен на бункер. Цена топлива в среднем за отчетный период составила $313 за тонну, что на 59% больше в годовом сопоставлении. В отчете отмечается, что цены на бункер в прошлом квартале достигли максимума за период с июня 2015 года

Показатель операционной прибыли EBITDA вырос на 6,4%, до 131,3 млн евро, EBIT остался примерно на уровне аналогичного периода 2016 года и составил 3,5 млн евро.

В июле прошлого года Hapag-Lloyd AG и UASC подписали соглашение о слиянии, в результате которого будет создана пятая крупнейшая контейнерная линия в мире. Сделка должна была завершиться до конца 2016 года, но затянулась из- за финансовых сложностей. В отчете сообщается, что сделка должна завершиться в ближайшее время.

Hapag Lloyd рассчитывает, что слияние обеспечит экономию в размере $435 млн в год начиная с 2019 года, отчасти - уже в 2018 году.

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