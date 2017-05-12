Авиакомпания "Аврора" в январе-апреле увеличила перевозки пассажиров на 12%

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора", входящая в группу компаний "Аэрофлот", в январе-апреле 2017 года увеличила пассажирские перевозки на 12% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года, до 421,06 тыс. человек, сообщается на сайте авиакомпании.

В том числе 110,4 тыс. пассажиров (+31%) перевезено на международных линиях, 310,66 тыс. (+7%) - на внутренних.

Пассажирооборот вырос на 7% и составил 624 млн пасс.-км.

Процент коммерческой загрузки составил 60%, а процент занятости пассажирских кресел - 66%.

За отчетный период компания осуществила порядка 7,06 тыс. рейсов (+27%). Общий налет воздушного парка "Авроры" составил 13,08 тыс. часа (+13%).

АО "Авиакомпания "Аврора"" создана руководством ПАО "Аэрофлот" в 2013 г. по поручению Правительства Российской Федерации. На регулярной основе выполняет полеты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Далянь, Пекин, Гонконг, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления авиакомпании представлены маршрутами в города: Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Нерюнгри. Также самолеты авиакомпании "Аврора" выполняют регулярные социально значимые рейсы по местным воздушным линиям в Сахалинской области и в Приморском крае. По итогам 2016 года компания перевезла 1,38 млн пассажиров (+22% к 2015 году). Пассажирооборот составил 2,22 млрд пасс-км, рост 19%.