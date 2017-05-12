Пассажиропоток "Уральских авиалиний" в апреле 2017 года увеличился на 26%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" в апреле 2017 года увеличила пассажиропоток на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 537,05 тыс. человек, сообщается на сайте компании.

Перевозчик осуществил порядка 3,9 тыс. рейсов, из которых почти 2,3 тыс. по России, 901 - в страны СНГ, 764 - в страны дальнего зарубежья. Рост на 16,4% по сравнению с апрелем прошлого года.

С начала года "Уральские авиалинии" перевезли порядка 1,9 млн человек (+28% к аналогичному периоду прошлого года). За этот период самолеты авиакомпании выполнили 14,3 тыс. рейсов (+17%): 8,68 тыс. - по России, 3,3 тыс. - по СНГ, 2,29 тыс. - за рубеж.

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний. По итогам 2016 г. ее услугами воспользовались 6,4 млн пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений.