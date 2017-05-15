АК "Россия" за 4 месяца увеличила в 2,5 раза перевозки в аэропорту Минеральные воды

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 15 мая. /ТАСС/. Пассажирские перевозки авиакомпании "Россия" из международного аэропорта Минеральные Воды выросли в 2,5 раза по итогам четырех месяцев, рассказал ТАСС официальный представитель авиакомпании Сергей Стариков.

"Всего за 4 месяца с начала года перевезено более 107 тыс. пассажиров на почти ста рейсах. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2,5 раза", - рассказал Сергей Стариков.

Также, по его словам, количество рейсов увеличилось почти в 2,5 раза. В летнем расписании международного аэропорта Минеральные Воды авиакомпания "Россия" выполняет два ежедневных рейса в Москву (Внуково), 10 рейсов в неделю в Санкт-Петербург. С 21 мая будут выполняться прямые рейсы в Симферополь по четвергам и воскресеньям на Boeing-738.

Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот". Маршрутная сеть авиакомпании в летнем сезоне 2017 состоит из более 120 направлений. По состоянию на апрель в парке авиакомпании "Россия" находятся 31 самолет семейства Airbus А320, 13 Boeing 737, шесть лайнеров семейства Boeing 777 и девять Boeing 747.