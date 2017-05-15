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СМИ: Минтранс представил свое видение изменений в тарифное регулирование РЖД

Экономика и бизнес Транспорт
15 мая, 10:21 UTC+3

Теперь РЖД нужно будет доказать, что без надбавок у них не будет средств на обслуживание локомотивов и обновление парка

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© Руслан Шамуков/ТАСС, архив

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ соглашается с мартовским предложением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) добавлять к плате за инфраструктуру ОАО "РЖД" целевую надбавку на финансирование поддержания и обновления локомотивов, но вводит для этого новые условия, в частности по процедурам закупок, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проект постановления.

Сейчас есть надбавка 2%, из которой финансируется капремонт, ее ФАС предлагала сохранить, но направить на локомотивы, отмечается в публикации.

Согласно изложенным Минтрансом условиям, надбавка может вводиться только "при отсутствии в тарифах, сборах и плате локомотивной составляющей", программа финансируемых мероприятий должна утверждаться министерством, а методика формирования надбавки - ФАС по согласованию с Минтрансом. Министерство признает обоснованными затраты на локомотивы, если они используются в рамках конкурсных закупок с назначением стартовой цены по методике определения конкурентной цены закупки, утверждаемой ФАС, а в случае использования целевой надбавки - при соответствии структуры расходов методике, пишет "Ъ".

По словам источника газеты, Минтранс доработал вопрос условий и порядка получения надбавки. Теперь РЖД нужно доказать, что без надбавок у них не будет средств на обслуживание локомотивов и обновление парка, отметил он.

Минтранс также не включил в свою редакцию предложение ФАС ограничить верхний предел тарифного коридора. В ведомстве "Ъ" пояснили, что конкретные размеры пределов не являются предметом этого постановления и должны устанавливаться ФАС в действующих актах по согласованию с самим министерством и Минэкономики.

В РЖД "Ъ" сообщили, что направили предложения в ФАС. В службе говорят, что идет работа по согласованию позиций. Минэкономики "подтверждает свою позицию о преждевременности введения целевой надбавки на неопределенный срок".

В Минтрансе "Ъ" пояснили, что его предложения в том числе предусматривают возможность и порядок установления целевой надбавки для поддержания состояния и обновления локомотивов. "Введение надбавки возможно, если установленные для РЖД тарифы не позволяют аккумулировать средства на содержание и обновление тяги",- говорят в министерстве.

Изменение порядка тарифного регулирования ФАС предложила в ответ на жалобу РЖД на потери от вытеснения высокодоходных грузов низкодоходными, прежде всего углем.

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