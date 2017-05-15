Объем перевалки рыбпродукции "ММРП" в январе-апреле 2017 года составил 53 тыс. тонн

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МУРМАНСК, 15 мая. /ТАСС/. АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП) по итогам января-апреля 2017 года перевалило 53 тыс. тонн рыбпродукции, что остается на уровне аналогичного периода прошлого года (53,1 тыс. тонн), сообщает пресс-служба стивидорной компании.
Общий грузооборот ММРП по итогам четырех месяцев вырос на 12,2%, до 108,2 тыс. тонн.
В апреле было перевалено 29,3 тыс. тонн (+6,5%), в том числе 15,9 тыс.тонн рыбпродукции (+29,3%).
"Несомненно, свою роль в увеличении объемов грузооборота сыграло возвращение в Мурманск с промысла в Фарерской экономической зоне траулера "Лазурный". Он доставил в наш порт свыше 1000 тонн путассу. Напомним, прошлой весной ни одно российское судно, промышлявшее эту рыбу на Фарерах, не стало заходить в Мурманск", - прокомментировали в компании результаты прошлого месяца.
Однако, как отметил главный диспетчер рыбного порта Юрий Загурский, сейчас не менее трети мощностей АО "ММРП" остаются незагруженными. "В порт в основном доставляют уловы компании, промышляющие на Баренцевом море. И то не все", - отметил он.
Всего в апреле в рыбный порт зашло 81 судно, в том числе 15 крупнотоннажных.
Тем временем ММРП продолжает модернизацию парка перегрузочной техники. В апреле порт приобрел два новых электропогрузчика Jac стоимостью свыше 3,5 млн руб., а также капитально отремонтировал один из тепловозов (5,6 млн).
АО "Мурманский морской рыбный порт" - стивидорная компания, специализирующаяся на перевалке рыбопродукции, а также пакетированных, палетированных и навалочных грузов, генеральных грузов гражданского и военного назначения.