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Пассажиропоток аэропортов Кубани в январе-апреле вырос на 17%, до 2,5 млн человек

Экономика и бизнес Транспорт
15 мая, 12:54 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 15, мая. /ТАСС

Пассажиропоток международного аэропорта Краснодар за первые 4 месяца текущего года составил более 922 тыс. человек, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года

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© Валерий Матыцин/ТАСС, архив

СОЧИ, 15 мая. /ТАСС/. Пассажиропоток всех аэропортов Краснодарского края в первые четыре месяца 2017 года увеличился в среднем на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до 2,5 млн человек. В частности, аэропорт Сочи обслужил 1,4 млн пассажиров, что на 20% больше, чем в январе-апреле 2016 года, сообщила в понедельник пресс-служба управляющей компании воздушных транспортных узлов Кубани "Базэл Аэро".

"Пассажиропоток в аэропортах "Базэл Аэро" - Сочи, Краснодар, Анапа, Геленджик - в январе-апреле 2017 года составил 2,499 млн человек, это на 17% больше, чем за аналогичный период 2016 года, когда аэропорты обслужили 2,131 млн пассажиров. В международном аэропорту Сочи обслужено 1,411 млн человек с плюсом 20% к аналогичному периоду прошлого года", - отметили в компании.

Пассажиропоток международного аэропорта Краснодар за первые 4 месяца текущего года составил более 922 тыс. человек, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Аэропорт курорта Анапа с начала года обслужил порядка 153 тыс. человек, прирост составил 11%.

Пассажиропоток аэропорта Геленджик за первые четыре месяца 2017 года составил порядка 14 тыс. пассажиров. Как отметили в "Базэл Аэро", в зимний период и начале весны 2016 года эта воздушная гавань не принимала регулярные рейсы.

В целом через кубанские аэропорты на внутренних направлениях с января по апрель 2017 года авиакомпании перевезли 2,341 млн человек, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2016 года, на международных - 158,136 тыс. человек, что на 39% больше, чем в январе-апреле прошлого года.

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