ФАС удовлетворила ходатайство "Новатэка" о покупке 51% в СПГ-терминале "Криогаз-Высоцк"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила "Новатэку" купить 51% акции терминала по сжижению и регазификации природного газа "Криогаз-Высоцк", говорится в материалах ФАС.

Сообщалось, что компания "Криогаз" намерена реализовать проект по строительству терминала по производству и перегрузке сжиженного природного газа (СПГ) на территории порта Высоцк. Производительность терминала составит 660 тыс. т СПГ в год. Также проект включает строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Ленинград - Выборг - Госграница".

Завод по производству СПГ в Высоцке - проект Газпромбанка, который инвестирует в него, по разным оценкам, от 40 до 50 млрд руб. Терминал должен быть построен в 2018 г. Заказчик строительства - ЗАО "Криогаз", также входящее в Газпромбанк. У "Криогаза" уже есть малотоннажные заводы в Псковской и Калининградской областях, будет построен завод в Карелии. Завод под Выборгом станет первым среднетоннажным проектом компании.

Ранее глава "Новатэка" Леонид Михельсон сообщал, что компания обсуждает с "Криогаз" инвестиции в СПГ-проекты.