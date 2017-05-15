ФАС удовлетворила ходатайство "Новатэка" о покупке 51% в СПГ-терминале "Криогаз-Высоцк"

Фоторепортаж: совещание об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных команд РФСпорт 15 мая, 14:41
Семин: футболисту Миранчуку надо оставаться в "Локомотиве", где он прогрессируетСпорт 15 мая, 14:39
Индекс SCFI в мае снижается на всех ключевых трейдахТранспорт 15 мая, 14:18
Российские и израильские химики научились возвращать белки к жизниНаука 15 мая, 14:12
Самедов: Кубок конфедераций по футболу - не репетиция ЧМ, а самодостаточный турнирСпорт 15 мая, 14:12
Космодром Байконур. ДосьеБиографии и справки 15 мая, 14:11
Турнир по футболу на Кубок Льва Бурчалкина завершился победой испанского "Вильярреала"Новости партнеров 15 мая, 14:01
ФИФА заключила соглашение о реализации официальной продукции ЧМ-2018Спорт 15 мая, 13:59
Глушаков: присутствие шести спартаковцев в сборной приятно, но притираться надо ко всемСпорт 15 мая, 13:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила "Новатэку" купить 51% акции терминала по сжижению и регазификации природного газа "Криогаз-Высоцк", говорится в материалах ФАС.
Сообщалось, что компания "Криогаз" намерена реализовать проект по строительству терминала по производству и перегрузке сжиженного природного газа (СПГ) на территории порта Высоцк. Производительность терминала составит 660 тыс. т СПГ в год. Также проект включает строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Ленинград - Выборг - Госграница".
Завод по производству СПГ в Высоцке - проект Газпромбанка, который инвестирует в него, по разным оценкам, от 40 до 50 млрд руб. Терминал должен быть построен в 2018 г. Заказчик строительства - ЗАО "Криогаз", также входящее в Газпромбанк. У "Криогаза" уже есть малотоннажные заводы в Псковской и Калининградской областях, будет построен завод в Карелии. Завод под Выборгом станет первым среднетоннажным проектом компании.
Ранее глава "Новатэка" Леонид Михельсон сообщал, что компания обсуждает с "Криогаз" инвестиции в СПГ-проекты.