COSCO Shipping инвестирует в развитие СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота"

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АСТАНА, 15 мая. /ТАСС/. АО "Национальная компания "Казакстан темир жолы" (КТЖ) в рамках форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" подписало инвестиционное соглашение с корпорацией COSCO Shipping и Порт Ляньюнган о совместном развитии свободной экономической зоны (СЭЗ) "Хоргос - Восточные ворота". Об этом сообщает пресс-служба КТЖ.
Проект СЭЗ "Хоргос - Восточные Ворота" на казахстанско-китайской границе предусматривает строительство центра приграничного сотрудничества, сухого порта, логистического и промышленного парка. Китайские инвесторы, со своей стороны, готовы совместно осуществить покупку 49% доли участия в Сухом порту Khorgos Gateway.
Отмечается, что подписанное соглашение направлено на дальнейшее развитие сотрудничества между Республикой Казахстан (РК) и Китайской Народной Республикой в транспортно-логистической сфере, способствующего сопряжению казахстанской программы "Нурлы жол" с китайской инициативой "Экономического пояса Шелкового пути".
В церемонии подписания участвовали первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин, министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов, мэр г. Ляньюньган Сян Сяолун.
COSCO Shipping является крупнейшим мировым морским оператором и провайдером логистических услуг. Корпорация имеет более 1,1 тыс. морских судов общей емкостью свыше 1,6 млн. контейнеров, оперирует более 300 международными и внутренними морскими маршрутами, которые соединяют 254 морских порта в 79 странах мира.
Порт Ляньюньган является крупнейшей морской гаванью Китая в Желтом море. Годовой объем перевалки составляет более 200 млн тонн и 5 млн контейнеров.
АО "НК "Казакстан темир жолы" - оператор национальной железнодорожной инфраструктуры. Единственный акционер компании - национальный фонд "Самрук-Казына", 100% акций которого принадлежат Республике Казахстан.