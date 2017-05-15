Контейнерооборот порта Шанхай в апреле вырос на 5%

ШАНХАЙ, 15 мая. /ТАСС/. Крупнейший в мире контейнерный порт Шанхай перевалил в апреле 3,27 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что на 4,9% больше, чем в апреле прошлого года, следует из данных, опубликованных оператором порта - SIPG.

В сравнении с предыдущим месяцем оборот порта снизился на 4,6%. За первые четыре месяца года трафик через порт составил 12,66 млн TEU, что на 8,6% больше, чем годом ранее.

По предварительным данным оператора порта Сингапур (MPA), второй крупнейший порт в мире в нарастил в прошлом месяце объемы на 7,7% в годовом сопоставлении, до 2,72 млн TEU.

Темпы роста контейнерооборота порта превышали 5% в годовом сопоставлении семь из девяти месяцев с тех пор, как Сингапур стал региональным хабом для операций CMA CGM в Азии в августе прошлого года.

CMA CGM S.A. и PSA Singapore Terminals Pte. Ltd. совместно оперируют терминалом CPLT в порту Сингапур с июля 2016 года. Изначальная мощность терминала в два млн TEU была в марте увеличена вдвое.