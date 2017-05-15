Эстонская Nordica начала выполнять регулярные рейсы из Петербурга в Таллин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Эстонская авиакомпания Nordica начала в понедельник выполнять регулярные рейсы из Петербурга в Таллин, сообщили в пресс-службе управляющей аэропортом Пулково компании "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС). Перелеты из Санкт-Петербурга в Таллин не выполнялись с осени 2015 года после того, как предыдущий перевозчик Estonian Air прекратил свое существование.

"Эстонская авиакомпания Nordica с 15 мая приступила к выполнению регулярных рейсов из аэропорта Пулково в Таллин. Первый борт в Пулково встретили водной аркой из пожарных брандспойтов. Перевозчик будет осуществлять до 13 перелетов в неделю на воздушных судах Bombardier CRJ700, рассчитанных на 88 пассажиров", - говорится в сообщении.

Полеты Nordica будет выполнять по договору код-шеринга (соглашения о совместной эксплуатации воздушной линии) с польской авиакомпанией LOT. "Запуск маршрута Таллин - Санкт-Петербург был в планах Nordica с самого начала операционной деятельности авиакомпании, мы видим большой потенциал на указанной авиалинии. Перелет между городами занимает всего 50 минут. Nordica планирует выполнять рейсы круглый год, в пиковый летний период частота полетов будет доходить до трех в день", - цитирует пресс-служба ВВСС гендиректора авиакомпании Nordica Свена Кукемелика.

Концерн Nordic Aviation Group был учрежден 25 сентября 2015 года решением правительства Эстонской Республики. С марта 2016 года авиакомпания работает под брендом Nordica. Перевозчик на 100% принадлежит государству.