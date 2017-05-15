Перевозки пассажиров в сообщении РФ с дальнем зарубежьем за 4 месяца выросли на 21%

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Перевозки пассажиров поездами дальнего следования в международном сообщении РФ со странами дальнего зарубежья в январе-апреле 2017 г. выросли на 20,6% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составили почти 199 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении ОАО "Российские железные дороги" (РЖД).
Наибольший рост наблюдался в сообщениях Россия - Германия (+35,8%), Россия - Финляндия (+31,3%), Россия - Италия (+18,8%), Россия - Китай (+11,5%), Россия - Франция (+1,4%).
Согласно графику движения поездов на 2016/2017 гг. международные пассажирские перевозки осуществляются в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии - Германию, Францию, Финляндию, Польшу, Австрию, Чехию, Монако, Италию, Китай, Монголию, КНДР по 20 международным маршрутам.
Для обеспечения постоянно растущего спроса на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в сообщении Россия - Европа в целом и в том числе, в сообщении Россия - Германия, холдингом РЖД с декабря 2016 г. назначен поезд N13/14 "Стриж" Москва - Берлин. В январе-апреле 2017 г. такие поезда перевезли около 7,5 тыс. пассажиров. Всего с момента запуска (с 17 декабря 2016 г.) поездами Strizh перевезено около 8,7 тыс. пассажиров.