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Перевозки пассажиров в сообщении РФ с дальнем зарубежьем за 4 месяца выросли на 21%

Экономика и бизнес Транспорт
15 мая, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

В том числе, в январе-апреле 2017 г. поезда "Стриж" перевезли около 7,5 тыс. пассажиров

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Перевозки пассажиров поездами дальнего следования в международном сообщении РФ со странами дальнего зарубежья в январе-апреле 2017 г. выросли на 20,6% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составили почти 199 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении ОАО "Российские железные дороги" (РЖД).

Наибольший рост наблюдался в сообщениях Россия - Германия (+35,8%), Россия - Финляндия (+31,3%), Россия - Италия (+18,8%), Россия - Китай (+11,5%), Россия - Франция (+1,4%).

Согласно графику движения поездов на 2016/2017 гг. международные пассажирские перевозки осуществляются в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии - Германию, Францию, Финляндию, Польшу, Австрию, Чехию, Монако, Италию, Китай, Монголию, КНДР по 20 международным маршрутам.

Для обеспечения постоянно растущего спроса на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в сообщении Россия - Европа в целом и в том числе, в сообщении Россия - Германия, холдингом РЖД с декабря 2016 г. назначен поезд N13/14 "Стриж" Москва - Берлин. В январе-апреле 2017 г. такие поезда перевезли около 7,5 тыс. пассажиров. Всего с момента запуска (с 17 декабря 2016 г.) поездами Strizh перевезено около 8,7 тыс. пассажиров.

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