Первый этап реконструкции аэропорта Храброво в Калининграде завершится 1 июня

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КАЛИНИНГРАД, 15 мая. /ТАСС/. Реконструкция левого крыла аэровокзала Храброво в Калининграде завершится 1 июня, после чего здесь можно будет принимать пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства, сославшись на заявление врио губернатора области Антона Алиханова по итогам прошедшей в понедельник инспекции авиаузла.
"Самое важное, что первого июня мы сможем принимать пассажиров в новом крыле здания (аэровокзала)", - привели в пресс-службе слова Алиханова. В настоящее время строительно-монтажные работы в левой части здания - в стадии завершения, практически готовы фасады, заканчиваются отделочные работы внутренних помещений пускового комплекса, уточнили в пресс-службе.
Вместе с тем глава области обратил внимание на неудобства, с которыми сталкиваются пассажиры, пользующиеся услугами аэропорта, и на необходимость нарастить темпы выполнения работ. "Люди жалуются на то, что происходит в здании аэровокзала. Необходимо принять дополнительные меры для того, чтобы как-то изменить ситуацию, например, чтобы пассажиры без багажа могли быстро выйти из здания и не стоять в очереди на выход", - сказал он и поручил увеличить число рабочих смен на объекте.
Касаясь хода работ на взлетно-посадочной полосе аэропорта, Алиханов отметил, что подрядная организация выполняет свои обязательства. "Действительно мы видим, они не срывают сроки, находятся в графике. У нас есть уверенность, что строительно-монтажные работы будут закончены до конца декабря текущего года, а в первом квартале следующего года они полностью закончат контракт", - сказал он.
Реконструкция Храброво началась в 2013 году в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Реконструкция ВПП аэропорта предполагает ее удлинение на 850 метров с 2,5 км до 3,3 км, что позволит принимать все типы воздушных судов, строительство участка магистральной рулежной дорожки, строительство скоростной рулежной дорожки. Общая стоимость этого вида работ - 3,39 млрд рублей.
Перестройка аэродромной инфраструктуры аэропорта осуществляется за счет федерального бюджета, госзаказчиком является Росавиация, заказчиком-застройщиком выступает ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)", генеральным проектировщиком - ОАО "ПИиНИИ ВТ "Ленаэропроект". Обустройство аэровокзального комплекса осуществляется за счет средств собственника аэропорта, генеральным подрядчиком является компания "Еврогрупп". Общий объем капитальных вложений в эту часть проекта составляет 2,75 млрд рублей. По данным дирекции Храброво, после реконструкции аэропорт будет рассчитан на пассажиропоток в 3,5 млн человек в год.